Mikautadze convince il tecnico e la Roma. Offerta di 18 milioni

Un altro Kvara? I tempi sembrano maturi. Georges Mikautadze piace molto a Gian Piero Gasperini. E tanto basta. Il tecnico della Roma aspetta i primi colpi e il georgiano è nella sua ristretta lista di giocatori graditi e funzionali al progetto tattico che intende sviluppare. Entro la data del 13 luglio, quando i giallorossi si ritroveranno a Trigoria per iniziare la preparazione, l'allenatore conta di avere a disposizione il georgiano del Lione, magari insieme a Wesley del Flamengo (via Everton) e a Matt O'Riley del Brighton (che ha già dato la sua disponibilità): ovvero tre dei 5-6 colpi che servono all'allenatore per avviare il nuovo corso nella Capitale. [...] Quella di ieri sembra essere stata una giornata di buoni segnali per il mercato in entrata. E resta proprio Mikautadze, connazionale e amico fraterno dell'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia, l'obiettivo numero uno dei giallorossi per l'attacco. [...] La trattativa tra il club francese e il ds Ricky Massara è proseguita anche ieri in un clima di fiducia reciproca: la Roma punta ad abbassare la pretesa iniziale a 18 milioni, aggiungendo dei bonus. Nelle prossime ore (fondamentale agire tempestivamente per non lasciare margini di manovra al Sunderland dell'ex ds Florent Ghisolfi, interessato alla punta) si potrebbe trovare il punto di caduta tra richiesta e offerta. Il giocatore, peraltro, guadagna 1,8 milioni a stagione, in linea con i nuovi parametri giallorossi per ridurre il monte ingaggi. [...] È un altro "Kvara", dunque, che potrebbe fare la storia: determinato e freddo sottoporta, può imporsi da subito in Serie A. E poi piace molto a Gasp, appunto, motivo per il quale ha più chance al momento rispetto agli altri candidati (Nikola Krstovic del Lecce, che ieri ha pubblicato una foto con la maglia d'allenamento della Roma, e Evan Guessand del Nizza) di vestire presto la maglia giallorossa dopo le cessioni di Abraham al Besiktas e Shomurodov al Basaksehir.

(Gasport)