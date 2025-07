Calciomercato Roma: accordo di massima tra il club giallorosso e gli agenti di Krstovic

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini e tra i nomi più caldi c'è sicuramente Nikola Krstovic. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso avrebbe già un accordo di massima con gli agenti del centravanti del Lecce. Il calciatore vorrebbe restare in Italia, tanto da aver messo in standby la proposta del Leeds. Ora la Roma è al lavoro per trovare l'intesa con i salentini, i quali chiedono 40 milioni: i capitolini puntano a un prestito oneroso con obbligo di riscatto più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Inoltre non è da escludere l'inserimento di contropartite tecniche come Luigi Cherubini.

(La Repubblica)