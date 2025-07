La Roma su Krstovic, ma il lecce non fa sconti: costa 40 milioni

Krstovic costa 40 milioni. È con questa dichiarazione che il direttore dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha deciso di sparigliare il mercato: "Vedo attaccanti che hanno fatto meno gol di lui e vengono valutati 35-40 milioni. Nikola lo scorso anno ha fatto 12 reti e servito sei assist: come numeri è l'ottavo attaccante che gioca in Italia. Quindi chi lo vuole deve tenerne conto. Noi faremo di tutto per accontentarlo, perciò chiederemo qualcosa meno del suo reale valore, ma chi compra deve capire anche le esigenze del Lecce". Difficile non leggere in queste parole l'apertura a una cessione. Costosa, perché il prezzo fissato è alto. [...]

Certo è che la Roma vuole inserirsi nella corsa all'attaccante montenegrino. Classe 2000, Krstovic ha chiuso la stagione con 11 gol e 5 assist in serie A, più una rete in Coppa Italia. Ma a colpire è soprattutto la fame, la mentalità. Gian Piero Gasperini lo considera il profilo ideale per affiancare Dovbyk, creando un dualismo che potrebbe stimolare anche l'ucraino.

Tra la Roma e gli agenti di Krstovic c'è già un accordo di massima per il trasferimento. E forse non è un caso che nei giorni scorsi il centravanti abbia pubblicato - e poi rimosso - una storia su Instagram in cui indossava una maglia della Roma. Un dettaglio che, nell'era dei messaggi cifrati social, difficilmente è una svista estiva.

Anche il Leeds è in corsa, ma Krstovic vorrebbe rimanere in Italia. Per ora il montenegrino ha messo in standby la proposta inglese, in attesa di sviluppi con i giallorossi: la formula allo studio a Trigoria prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto, bonus e percentuale sulla futura rivendita. Possibile anche l'inserimento di contropartite tecniche: tra i giovani, piace Cherubini, che il Lecce segue da tempo. [...]

(la Repubblica - Roma)