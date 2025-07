Non solo Richard Rios ed Evan Ferguson, il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per regalare a Gian Piero Gasperini anche Wesley del Flamengo. Il terzino destro è sceso in campo nella notte nel match contro il Santos, dato che i club non hanno ancora trovato l'accordo sul cartellino. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, nella giornata di ieri dall'entourage del calciatore filtrava ottimismo sulla chiusura della trattativa.

(gasport)