Calciomercato Roma, Santos-Flamengo 1-0: Wesley in campo 90 minuti

La Roma non molla Wesley e il terzino destro brasiliano resta l’obiettivo numero uno di Gian Piero Gasperini per la fascia destra. Nonostante il sì del calciatore, al momento c’è ancora una distanza di 5 milioni di euro tra l’offerta dei giallorossi (20) e la valutazione del Flamengo (25). Le voci di mercato non sembrano distrarre il classe 2003, il quale è partito titolare contro il Santos nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato (terminato 1-0 per il Peixe grazie alla rete di Neymar) ed è rimasto in campo per tutta la durata della gara.