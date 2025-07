LIVE - Calciomercato Roma: nuovo rilancio ufficiale da 27 milioni più 3 di bonus per Rios. Altri contatti con il Palmeiras nella notte

La Roma fa all-in su Richard Rios. Il centrocampista colombiano è il primo obiettivo di Gian Piero Gasperini e i giallorossi hanno tentato l’affondo con una nuova offerta presentata al Palmeiras. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa in tempo reale.

LIVE

07:05 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà, nella notte ci sono stati altri contatti con il Palmeiras e la Roma può avvicinarsi ai 30 milioni di base fissa o tramite l'inserimento di bonus facili.

07:00 - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nella giornata odierna il club capitolino ha ufficialmente inviato una proposta da 27 milioni di euro più 3 di bonus. Ora è attesa la risposta della società brasiliana, che non è mai scesa dalla valutazione di 30 milioni garantiti. Intanto il calciatore spinge per il trasferimento in Italia nonostante l’interesse del Benfica, che però non ha ancora inviato un’offerta ufficiale.

??? AS Roma official bid sent today for Richard Rios is worth €30m package, €27m plus €3m add-ons.

The Colombian midfielder wants the move, up to Palmeiras as they always requested €30m fixed fee.

Benfica made several approaches but not an official bid so far. pic.twitter.com/ovorPt8FYa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2025