Calciomercato Roma: accordo verbale con il Lens per El Aynaoui, domani lo scambio di documenti

Neil El Aynaoui si avvicina a grandi falcate alla Roma. Se nelle prossime ore non si dovesse sbloccare la trattativa con il Palmeiras per Rios, la dirigenza giallorossa virerà definitivamente sul centrocampista franco-marocchino, come riportato dall'esperto di calciomercato all'interno della trasmissione Sky Calciomercato - L'originale. Nel frattempo c'è l'accordo verbale con il Lens sulla base di 25 milioni più bonus, e domani, venerdì 18 luglio, sono previsti la formalizzazione e lo scambio dei documenti.

(gianlucadimarzio.com)

