Rios prenota la Roma

A un passo da Rios. La Roma sta per acquistare il centrocampista preferito di Gasperini. In serata Ricky Massara ha informato il Palmeiras di essere disposto a raggiungere la valutazione richiesta, 30 milioni. Allo studio è ora la divisione tra parte fissa e variabile: i primi bonus proposti dalla Roma, partendo da 25 garantiti, ai brasiliani non andavano bene perché di complicata realizzazione (un milione ad esempio sarebbe scattato in caso di conquista dello scudetto). Per questo a Trigoria avevano ipotizzato un rilancio a 28 più 3. In più devono essere sistemate le laute provvigioni degli intermediari. Ma la distanza ormai è davvero minima. [...] L’accordo sul contratto quinquennale a circa due milioni netti a stagione è stato raggiunto già da un paio di settimane. [...]

Al Campus Biomedico, la struttura della quale la Roma si serve per le questioni di salute dei calciatori, sono già stati allertati: la società ha chiesto uno slot per le visite mediche da svolgersi entro la fine di questa settimana. Evidentemente il viaggio intercontinentale di Rios è imminente. [...]

Il laterale scelto è il brasiliano Wesley. [...] Stavolta la Roma non dovrebbe essere beffata al fotofinish, dopo aver compreso che il Flamengo non scenderà dalla valutazione di 25 milioni. Anche in questo caso, i bonus facili possono allineare le esigenze dei due club. Capitolo difesa: l’argentino Tagliafico a parametro zero rimane un’opzione che Gasperini apprezzerebbe. Ma la sensazione è che Massara preferisca un profilo più giovane.

(corsport)