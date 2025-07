Calciomercato Roma, Ferguson in chiusura: prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni condizionato a 30 partecipazioni al gol

La Roma è sempre più vicina a Evan Ferguson. L’attaccante irlandese non è stato convocato dal Brighton nell’ amichevole contro lo Stoke City e l’Italia sembra essere la sua prossima destinazione. Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano, Roma e Brighton sono arrivati a una soluzione dopo il sì del centravanti ai giallorossi: operazione in prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di ben 30 partecipazioni al gol tra reti e passaggi vincenti. I Seagulls hanno già utilizzato questa formula per cedere Deniz Undav allo Stoccarda.

(Leggo)

Come confermato dall'edizione odierna del quotidiano, la trattativa tra Roma e Brighton è ancora in corso e i club potrebbero incontrarsi a metà strada con un prestito con obbligo di riscatto a 30 gol e assist. Gli inglesi chiedono 45 milioni di euro per l'obbligo di riscatto, mentre i capitolini punterebbero a 25 milioni per il diritto di riscatto: la quadratura potrebbe arrivare con una proposta da 35 milioni per il prestito con obbligo di riscatto condizionato. Nei giorni scorsi Ferguson ha rifiutato il Celtic perché ha deciso di trasferirsi in Italia e da Trigoria contano di chiudere l'operazione entro 48 ore.

(gasport)