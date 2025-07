Assalto a Ferguson

Diritto o obbligo? La trattativa continua da giorni a correre veloce su questo binario, proprio mentre Evan Ferguson ogni mattina spera che si chiuda e possa prendere il primo volo per Roma. Esattamente mentre il club giallorosso e il Brighton continuano a trattare, senza ancora aver trovato la quadratura del cerchio. Anche se potremmo quasi esserci, con un incontro a metà strada: un diritto di riscatto a determinate condizioni. Che poi sono i gol, esattamente 30, tra quelli personali e quelli procurati. [...]

Nei giorni scorsi Ferguson ha rifiutato anche la corte del Celtic, che per un irlandese non è proprio una cosa banalissima. Proprio perché ha deciso di venire a Roma, dove sa che con Gasperini può ritrovare la lucentezza di un paio di anni fa. [...] Solo che la Roma vuole un diritto di riscatto a cifre relativamente basse, 25 milioni, mentre il Brighton vorrebbe un obbligo a 45. Ed allora si sta cercando di trovare la quadratura un po' a metà strada, magari ad una cifra intorno ai 35 milioni, ma vincolata a dei numeri importanti. Quelli dei 30 gol, appunto, tra reti personali ed assist. [...]

A Trigoria contano di chiudere l'operazione nelle prossime 48 ore, in modo da poter dare il giocatore a Gasperini se non per il weekend, per l'inizio della prossima settimana. [...]

(gasport)