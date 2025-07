Calciomercato Roma: Ferguson non convocato dal Brighton per l’amichevole contro lo Stoke City (FOTO)

Una delle trattativa più calde in casa Roma è sicuramente legata a Evan Ferguson, considerato dai giallorossi la perfetta opzione come vice Artem Dovbyk. L’attaccante irlandese ha già detto sì ai capitolini e attende che le società trovino l’accordo definitivo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Intanto il Brighton ha deciso di non convocare il centravanti per l’amichevole contro lo Stoke City, terminata con il punteggio di 3-1 per i Seagulls. Si tratta quindi di un ulteriore segnale che sottolinea la fase avanzata della trattativa per il trasferimento di Ferguson alla Roma.

TEAM NEWS! ? Tonight's starting XI to face @StokeCity in Spain. ?? pic.twitter.com/6SyY4VJwoA — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 16, 2025