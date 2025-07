Calciomercato Roma: contatti sempre aperti per O’Riley. Può arrivare in caso di un'uscita in zona offensiva

Non solo Rios e Neil El Aynaoui. La Roma potrebbe piazzare più di un colpo a centrocampo. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, contatti sempre aperti per O’Riley del Brighton. Il club giallorosso non lo considera un’alternativa a Ríos o El Aynaoui, ma un giocatore più offensivo che può arrivare nel caso partisse un giocatore in posizione più avanzata, dato che Gasperini lo vede in quella zona di campo. Probabilmente il Brighton, col passare delle settimane, potrebbe aprire al prestito con obbligo (condizionato), ma la Roma fara un tentativo solo più avanti.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE