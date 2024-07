Calciomercato Roma: si continua a lavorare per Soulé e Assignon. Entrambi considerano i giallorossi la prima scelta

La Roma non vuole fermarsi all'arrivo di Mathew Ryan e ha nel mirino altri calciatori. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", i giallorossi continueranno a lavorare per portare nella Capitale Matias Soulé della Juventus e Lorenz Assignon del Rennes.

Il talento bianconero ha già aperto alla Roma, ma manca ancora l'accordo tra i due club. Il terzino francese, invece, è seguito anche dal Burnley: la società inglese punta ad acquistarlo a titolo definitivo dopo averlo ingaggiato in prestito nella passata stagione, ma il calciatore non vuole giocare in Championship. La Roma, quindi, rappresenta anche per lui la prima scelta.

(Sky Sport)