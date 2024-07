Calciomercato Roma: piace Assignon per la fascia destra, contatti con il Rennes

Florent Ghisolfi al lavoro anche per rinforzare le corsie giallorosse: dopo l'interesse per Dahl del Djurgården per la fascia sinistra, spunta a destra il profilo di Lorenz Assignon del Rennes. Secondo le indiscrezioni del giornalista Gianluca Di Marzio, sono andati in scena i primi contatti tra le parti per il francese classe 2000.

Nella scorsa stagione Assignon ha giocato in Premier League in prestito al Burnley, retrocesso in Championship: il club inglese vorrebbe acquistarlo ma il giocatore non gradirebbe la permanenza nel campionato cadetto e, ad oggi, la Roma sarebbe la sua prima scelta.

(gianlucadimarzio.com)

