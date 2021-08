Calciomercato Roma: nuovo incontro con l'agente di Pellegrini per il rinnovo

Una delle questioni sul tavolo del General Manager giallorosso Tiago Pinto, oltre al mercato con Dzeko e Florenzi verso Milano, c'è anche il rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini, in scadenza il 30 giugno 2022.

Oggi è andato in scena un nuovo incontro, dopo il vertice di fine luglio, tra la Roma e l'agente del capitano giallorosso, Giampiero Pocetta, per cominciare a mettere le basi per il rinnovo. Oggi non si è parlato, però, del lato economico dell'eventuale rinnovo, come fa sapere il sito dell'esperto di calciomercato.

L'incontro è servito anche per discutere degli altri due assistiti di Pocetta, i giovani Nicola Zalewski e Riccardo Ciervo.

