Calciomercato Roma: chieste informazioni su Maouassa e Reinildo

Prosegue la ricerca della Roma del terzino sinistro per sostituire l'infortunato Spinazzola. Alla lista circolata in questi giorni si aggiunge anche il profilo di Christ-Emmanuel Faitout Maouassa, classe '98 in forza al Rennes. Secondo le indiscrezioni del quotidiano in edicola oggi, la Roma ha chiesto informazioni su Maouassa e Reinildo Mandava del Lille (classe 1994, già accostato ai giallorossi), entrambi con il contratto in scadenza nel 2022.

(Il Messaggero)

Maouassa, come aggiunge il quotidiano sportivo, è valutato circa una decina di milioni di euro. Tale cifra potrebbe abbassarsi considerando che il contratto con il Rennes scadrà tra un anno.

(Gasport)