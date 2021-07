Terzino: Bensebaini costa, Telles l'alternativa

Salutato Pau Lopez (in prestito oneroso con obbligo di riscatto al Marsiglia) e in attesa di piazzare in Francia anche Olsen (Lille) e Kluivert (Nizza), dal Rennes potrebbe arrivare l’idea nuova per il terzino sinistro: Faitout Maouassa, 23 anni, valutato una decina di milioni, cifra che può abbassarsi considerando il contratto in scadenza nel 2022.

L’opzione che la Roma gradirebbe di più è Bensebaini del Borussia M'Gladbach, ma costa oltre 20 milioni di euro. Pinto ha pensato ad Alex Telles del Manchester United: la Roma vuole un prestito, mentre i Red Devils vorrebbero cederlo o avere la certezza dell’obbligo di riscatto. È stato fatto anche un sondaggio per Matias Vina del Palmeiras: il club giallorosso è disposto ad investirci, ma non i 18 milioni che chiedono in Brasile.

(Gasport)