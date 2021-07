Una Roma all'attacco

Oggi a Trigoria contro la Ternana (match ancora a porte chiuse per media e tifosi) Mourinho ritrova Karsdorp, Pellegrini, Dzeko e El Shaarawy, assenti contro il Montecatini. Spazio al 4-2-3-1 con il trio dietro Dzeko formato da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. I tre sono stati sollecitati in una esercitazione di una risalita palla al piede, sempre gli stessi tre-quattro movimenti che portavano l'armeno al tiro o al passaggio per uno dei due compagni. In un secondo momento, i tre sono stati poi impiegati nella partitella 8 contro 8 a metà campo che vedeva tre jolly col fratino viola posizionarsi a turno con la squadra che attaccava. Mourinho ha chiesto loro di giocare il più possibile ad un tocco, ricevendo risposte soddisfacenti.

Mourinho, inoltre, sta insistendo molto sui movimenti dei due centrocampisti. Soprattutto quando sarà disponibile Veretout (ieri in gruppo ma decisione in extremis sull'impiego o meno nel test odierno) toccherà al francese sganciarsi in avanti. Sarà l'altro mediano (Xhaka nelle idee dello Special One) a scalare di una decina di metri a protezione della difesa.

Fronte mercato: ufficiale la cessione in prestito con obbligo di riscatto di Pau Lopez al Marsiglia, mentre per Olsen Tiago Pinto è pronto a chiudere a 5 milioni con il Lille, per Kluivert al Nizza conta di farlo intorno ai 12 milioni. In Francia la Roma ha chiesto informazioni su due terzini sinistri: Maouassa del Rennes e Reinildo del Lille. Xhaka, invece, attende un segnale: ha parlato con l'Arsenal ed è pronto a rinunciare a dei premi maturati con il club inglese. Milanese, infine, è vicino al Torino.

(Il Messaggero)