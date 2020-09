Calciomercato Roma: idea Mandzukic in caso di arrivo di Allegri

A scuotere l'ambiente Roma, oltre alla vicenda Milik-Dzeko, c'è anche la situazione legata alla panchina: la posizione di Paulo Fonseca sembra in bilico e nelle ultime ore è stato accostato ai giallorossi il profilo di Massimiliano Allegri.

Stando a quanto riferisce il portale specializzato di calciomercato, in caso di arrivo dell'ex tecnico di Milan e Juventus, il club giallorosso potrebbe puntare in attacco su Mario Mandzukic, svincolato dopo l'esperienza in Qatar e già circolato in orbita romanista. Le parti, inoltre, potrebbero accordarsi per un contratto biennale a 3-3,5 milioni di euro a stagione.

(calciomercato.it)

