Con l'infortunio di Zaniolo cambiano le strategie della Roma sul mercato invernale. Il ds Petrachi è infatti alla ricerca di un esterno in grado di sostituire il talento classe '99. Prima di virare su Matteo Politano, come racconta la trasmissione serale "Calciomercato-L'originale", la Roma aveva valutato anche i profili di Suso del Milan, accostato nelle precedenti finestre di mercato ai giallorossi, e Shaqiri, esterno destro svizzero classe '91 in forza al Liverpool.

(Sky Sport)