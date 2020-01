Calciomercato Roma, ipotesi scambio Politano-Spinazzola con l'Inter: domani possibile chiusura dell'affare

Dopo l'infortunio riportato ieri da Zaniolo nel match contro la Juventus, la Roma è alla ricerca sul mercato di un rinforzo sugli esterni per Fonseca. Il nome, come già circolato in giornata, è quello di Matteo Politano, cresciuto nel settore giovanile romanista. Come riferito durante la trasmissione serale "Calciomercato - L'Originale", il club giallorosso ha impostato in 24 ore con l'Inter lo scambio Politano-Spinazzola, terzino arrivato in estate nella Capitale.

I due club stanno lavorando sulle formule e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per limare le cifre essendo anche le valutazioni dei due giocatori simili e già domani potrebbero concludere l'affare.

(Sky Sport)

Come racconta l'esperto di calciomercato su Twitter, in serata sono andati in scena contatti tra Roma ed Inter con la società nerazzurra che vuole inserire l'obbligo di riscatto per Politano.