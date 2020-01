Villa Stuart, operazione riuscita per Zaniolo: "Non vedo l'ora di tornare". La mamma: "Sta bene". Il papà: "Ci tiene ad esserci per gli Europei". Visite di Baldissoni, Fienga e Florenzi (FOTO e VIDEO)

DA VILLA STUART EMANUELE ZOTTI - E' il giorno dell'intervento di Nicolò Zaniolo. Il giocatore giallorosso nel corso della gara di ieri contro la Juventus si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ed oggi è stato operato a Villa Stuart.

21.30 - Anche il capitano della Roma Alessandro Florenzi arriva a Villa Stuart per salutare Zaniolo con un regalo anche per il classe '99 romanista.

20.00 - All'uscita da Villa Stuart, è Igor Zaniolo, papà di Nicolò, a parlare con i cronisti presenti. Queste le sue parole:

Avete parlato degli Europei?

"E' normale che ci tiene ma ci sono anche dei tempi. Se lo consentiranno andrà, altrimenti se ne farà una ragione"

A proposito di tempi?

"I tempi tecnici sono dai 5 ai 6 mesi"

State predicando cautela sul recupero?

"Bisogna andarci sempre coi piedi di piombo. Adesso deve pensare a rimettersi, poi piano piano comincerà a pensare a tutto, anche agli Europei"

I prossimi step?

"Da domani inizia la riabilitazione, sicuramente tanta fisioterapia. Scalpita un po' ma bisogna tenerlo calmo"

19.10 - Arriva a Villa Stuart anche il Ceo dell'As Roma, Guido Fienga che entra nella clinica senza rilasciare dichiarazioni.

18.50 - Tramite il profilo Twitter della Roma anche le parole di Zaniolo: "Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma".

Nicolò: "Grazie a tutti per l'affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l'ora di tornare. Forza Roma ?❤"

18.45 - Arriva anche la nota dell'As Roma che comunica: "Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito".

? Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito.

17:55 - È appena terminata l'operazione di Nicolò Zaniolo. Come riferisce la mamma attraverso una storia Instagram, Nicolò "Sta bene ed è pronto a ripartire..."

17:03 - Anticipato l'intervento a Nicolò Zaniolo alle 15.50. A riferirlo il giornalista dell'emittente satellitare Paolo Assogna.

17:00 - A far visita a Nicolò Zaniolo anche l'ex dirigente della Roma, attuale opinionista televisivo a Dazn, Federico Balzaretti che ha incrociato Federico Fazio, presente anche lui a Villa Stuart per dei controlli all'adduttore.

10:57 - A Villa Stuart è giunto anche Davide Zappacosta, vittima anche lui ad inizio stagione della rottura del crociato. Il terzino all'ingresso della clinica: "Sto andando a salutare Zaniolo”.

10:00 - Arrivato anche il vice presidente giallorosso Mauro Baldissoni.

9.00 - Zaniolo, che ieri aveva sostenuto gli esami in tarda serata, è arrivato in clinica con le stampelle accompagnato dalla madre. L'inizio dell'intervento - che verrà svolto dal Prof. Mariani e dal suo staff - è previsto per le 16.30.