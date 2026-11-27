Archiviata la sfida di Champions League contro il PSG, lungo le frequenze radiofoniche romane si torna a parlare di campionato e delle possibili insidie della gara di domenica contro il Monza. Piero Torri mette in guardia i giallorossi da un possibile calo mentale: "Mi preoccupa la possibilità di un momento di down dopo la grande partita di mercoledì contro il PSG. Il Monza è la vera prova del nove". Lorenzo Pes si sofferma invece sulle possibili scelte di Gasperini: "Secondo me contro il Monza rivedremo dal primo minuto Cristante, Dybala e Malen. Non mi aspetto uno stravolgimento di formazione. È una partita che può avere delle insidie, io penso sempre a quelle psicologiche".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Fatico a trovare partite in cui l’atteggiamento della Roma è stato sbagliato. Mi riferisco a questa stagione ma non soltanto: questo aspetto è caratterizzante di tutto il periodo Gasperini. Poi se penso alla partita di domenica non vedo una gara dall’esito scontato, ma la Roma è più forte (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Mi preoccupa la possibilità di un momento di down dopo la grande partita di mercoledì contro il PSG. Il Monza è la vera “Prova del nove”, come diceva Rino Tommasi (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non credo che in questo momento si parlerà del rinnovo di Gasperini. Servirebbe una programmazione a lungo termine con l'allenatore e fare un ragionamento da team che lavora insieme. Si parlerà principalmente di quello che possiamo fare a gennaio. Poi credo che Gasperini abbia voglia di capire quanto sarà lungo il suo lavoro all'interno della Roma (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Secondo me contro il Monza rivedremo dal primo minuto Cristante, Dybala e Malen. Mi aspetto 1-2 cambi in difesa e che ritorni Lulli. Diventa difficile mettere fuori Soulé in questo momento. Non mi aspetto uno stravolgimento di formazione. È una partita che può avere delle insidie, io penso sempre a quelle psicologiche, ma che la Roma deve assolutamente gestire con le certezze che ha appreso in questi mesi (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Questa Roma si sta evolvendo. Il gol di Hermoso è il manifesto di questa evoluzione. Una squadra italiana che va in campo contro una squadra europea come il Psg che va all’attacco sul serio. Un allenatore che ha paura non fa la scelta di lasciare i big in panchina: è sicuro di se stesso. Gasperini deve rimanere così e ci è sempre riuscito, anche quando ha dovuto fare battaglie da solo contro parecchi. Mi ha estasiato (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

Il Monza secondo me sarà una tappa di trasferimento, ma è una partita da non sottovalutare perché hanno Varela, Robinson. Passi dalle luci scintillanti di Parigi all’orticello del nostro campionato, per cui devi essere concentrato, non concedere niente e portarti a casa i tre punti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)

A gennaio la Roma non spenderà 50 milioni, ma basta che arrivi il via libera dei Friedkin per due prestiti onerosi. Affari alla Malen, è l’unica cosa che può fare la Roma e deve anche muoversi perché per i prestiti bisogna arrivare prima degli altri. Con lo stadio il prossimo anno li vedremo molto più presenti, ma adesso sarebbe il momento di capire che la priorità va sull'aspetto tecnico. E se costruisci lo stadio con la Roma che vince lo scudetto diciamo che qualche sponsor arriva. Siamo quasi a dicembre e finora dai Friedkin non è arrivato nessun segnale per il mercato (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7)