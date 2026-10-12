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BALZANI: "La partita di ieri aumenta la consapevolezza della Roma" - FERRI: "Ha dimostrato maturità e forza"

Massimo Ascolto
di Fabio D'Ascanio
big massimo ascolto
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Si parla della partita di Como nell'etere romano. Una prestazione che lascia soddisfatti nonostante i mancati 3 punti. "La partita di ieri aumenta la consapevolezza della Roma. Il Como si è snaturato per giocare contro la Roma e questo significa che la squadra di Gasperini fa paura", il pensiero di Francesco Balzani. Così invece Luca Ferri: "La Roma ha dimostrato la sua maturità e la sua forza. La mia paura più grande ? Le solite situazioni “ strane “ che puntualmente capitano appena ti affacci lì in alto"
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Parlare di “show mancato” a Como significa leggere le partite solo sui tabellini (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)
Il Como ieri mi è sembrata una mosca nel bicchiere che non riusciva a creare la sua situazione. Assurdo dire che la Roma abbia regalato un punto al Como o che sia stato un 0-0 senza spettacolo o che Malen freni Gasp (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)
Punto d'oro contro il Como considerando anche i pareggi di Juve e Milan. Una nota di merito speciale a Gollini. I più hanno dimenticato la sua esperienza europea criticandolo anzitempo (ROBERTA PEDRELLI, RadioBrunoRomafm101.5)
Al cospetto del grande Como del maestro Fabregas, la Roma esce ancor più consapevole della sua forza. Poi un giorno mi piacerebbe giocarla 11 vs 11 a Como. De Roon? È una certezza (ANDREA VERDENELLI, RadioBrunoRomafm101.5)
Inter e poi Como , la Roma ha dimostrato la sua maturità e la sua forza. La mia paura più grande ? Le solite situazioni “ strane “ che puntualmente capitano appena ti affacci lì in alto (LUCA FERRI, RadioBrunoRomafm101.5)
La partita di ieri aumenta la consapevolezza della Roma. Il Como si è snaturato per giocare contro la Roma e questo significa che la squadra di Gasperini fa paura. Nei primi 50 minuti i giallorossi meritavano di andare in vantaggio ma poi il rosso a Malen ha cambiato tutto. Il rosso? Se Fabbri avesse fischiato il fallo prima non sarebbe successo niente (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, 92.7)
La partita con il Como mi ha dato la consapevolezza che questa Roma è abbastanza forte per fare una grande stagione. In parità numerica ha giocato meglio e ha creato di più del Como. In inferiorità numerica ha invece difeso alla grande (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, 92.7)
Como-Roma

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