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Roma, il prezzo è più salato

La penna degli Altri
di R.P.
Gasperini
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Di pezzo in pezzo il rischio di smembrarsi dopo aver raccolto i cocci di una dolorosa sconfitta ora prende davvero forma. Svilar, Cristante, Koné, Dybala e lo squalificato Malen: contro il Genoa domani la Roma rischia di non avere cinque titolari e lo scenario al netto della fiducia che filtra su Paulo e sul prossimo rientro di Donyell è quello di perdere pezzi da novanta fino alla prossima sosta (...)
Forse è anche per risollevare un po' l'ambiente deluso che Gasp oggi parlerà in conferenza stampa. Proverà a spedire messaggi positivi, a infondere coraggio alla truppa attraverso i media, quando a rianimare quell'entusiasmo che ad oggi sembra essersi un po' sgonfiato (...)
Vincendo la Roma potrebbe ritrovarsi anche prima da sola e al netto del calo nel finale contro il Real Madrid ha davvero sfiorato la perfezione.
Gli infortunati restano la nota dolente. La sosta ha portato riposo ma forse anche allentato un po'i muscoli interrompendo un flusso positivo. Sia Koné sia Dybala oggi effettueranno esami strumentali per capire meglio l'entità degli infortuni e le relative prognosi. In entrambi i casi il posticipo delle visite ha a che fare con gli ematomi che devono ridursi.
(Corsport)
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