Riapre la sede del Roma club Testaccio

IL TEMPO (G. TURCHETTI) -. Dopo i recenti lavori di ristrutturazione e riqualificazione,. Appuntamento fissato per le ore 16 di oggi in Via Lorenzo Ghiberti 31, nel cuore del rione più giallorosso della Capitale, per un evento all'insegna del romanismo che durerà fino a tarda serata. È attesa la presenza di centinaia di tifosi, ma anche di numerosi ospiti speciali. Personaggi del mondo della politica, sportivi, attori come Jasmine Trinca. E, poi, non poteva mancare una leggenda della Roma come Sebino Nela, uno dei protagonisti del secondo scudetto della storia del club giallorosso. Una festa per portare avanti le radici di Testaccio -quartiere che nasce romanista - e per condividere la stessa passione all'interno di una sede percepita come una vera e propria casa.