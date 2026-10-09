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Riapre la sede del Roma club Testaccio

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
roma club testaccio
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IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Cinquantasette anni di storia, vissuti sempre con la stessa passione e, adesso, un nuovo look. Dopo i recenti lavori di ristrutturazione e riqualificazione, il Roma Club Testaccio si prepara a riaprire le porte della sua storica sede ai tifosi romanisti. Appuntamento fissato per le ore 16 di oggi in Via Lorenzo Ghiberti 31, nel cuore del rione più giallorosso della Capitale, per un evento all'insegna del romanismo che durerà fino a tarda serata. È attesa la presenza di centinaia di tifosi, ma anche di numerosi ospiti speciali. Personaggi del mondo della politica, sportivi, attori come Jasmine Trinca. E, poi, non poteva mancare una leggenda della Roma come Sebino Nela, uno dei protagonisti del secondo scudetto della storia del club giallorosso. Una festa per portare avanti le radici di Testaccio -quartiere che nasce romanista - e per condividere la stessa passione all'interno di una sede percepita come una vera e propria casa.
Tanto che più di cento persone vengono ospitate per seguire le partite della Roma, ricreando una sorta di Curva Sud, mentre si arriva ad oltre trecento considerando anche lo spazio esterno. Allo stesso tempo, il Roma Club Testaccio rappresenta anche una sorta di museo giallorosso che numerose persone visitano quotidianamente. L'evento odierno, allora, rappresenterà un momento di aggregazione, di condivisione di storia e tradizioni, ma anche un'occasione per tramandare alle nuove generazioni ciò che Testaccio rappresenta per Roma e per la romanità.
AS ROMARoma Club

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