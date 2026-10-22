NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Pellegrini, il rischio è tornare dopo la sosta. L’attacco è un rebus

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Pellegrini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sembra proprio non volersi svuotare l’infermeria a Trigoria, dove oggi Pellegrini sosterrà gli esami che mostreranno l’entità dell’infortunio al flessore della coscia destra. In attesa della risonanza magnetica, però, le prime sensazioni non sono positive e per il numero 7 potrebbe essere un arrivederci a dopo la sosta.
Nel frattempo, però, Gasperini nel match di Champions ha ritrovato tra i convocati Cristante, fermo dall’ultima pausa al campionato per un problema al collaterale mediale. Un recupero importante, soprattutto in vista della sfida di dopodomani a Napoli dove senza Pellegrini e Dybala, che migliora e può rientrare a Udine, il tecnico sulla trequarti avrà i soli Soulé e Mora [...].
Cristante, però, garantisce un’alternativa tattica, con la possibilità di vedere uno tra lui e Pisilli davanti - l’altro farà coppia in mezzo con De Roon - così da avere la carta Mora a gara in corso [...]. Un’ipotesi, per ora, in attesa delle prove tattiche che inizieranno stamattina, dopo lo scarico di ieri.
(Corsera)

Leggi anche

Una difesa che vale doppioUna difesa che vale doppio
Ma Gasperini fa i conti con troppi infortunatiMa Gasperini fa i conti con troppi infortunati
pellegriniDybalaCristante

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Pisilli

La notte da sogno di Pisilli. «Tuttocampista» per Gasp

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Un ragazzo romano e romanista che realizza il suo primo gol in Champions League all’Olimpico, sotto la Curva Sud, indossando per la prima volta la fascia da capitano della Ro...

mora

Roma in apnea. Tocca a Mora

IL TEMPO (L. PES) - Bella, travolgente e... decimata. La Roma esce dal turno di Champions con quattro gol e tante belle notizie. Dalla prolificità intatta di Malen (solo Kane ha segnato di più da quan...

kone real

Gasperini va forte ma gli infortuni non danno tregua

Sette titolari infortunati o a riposo per scelta (Svilar, Mancini, Ndicka, Koné, Cristante, Soulé, Dybala). Ritorno alla vittoria in Champions dopo 2807 giorni (febbraio 2019 contro il Porto). Quattro...

NOTIZIE POPOLARI
Ghilardi

Roma, il tesoretto Champions sale: incassati 52 milioni di euro. Ecco quanto vale il successo contro lo Slovan Bratislava

Ben Seghir

Calciomercato Roma, interesse concreto per Ben Seghir: piace molto a Gasperini

wesley

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United spinge per Wesley a gennaio, valutazione di 50-60 milioni di euro

Bernabai-678x380

Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Roberto Bernabai. Il cordoglio della Roma: "Il Club si stringe al dolore della famiglia e dei suoi cari"

oosterwolde (1)

Calciomercato Roma: Oosterwolde resta nel mirino per la fascia. Endrick è sempre un obiettivo

luca_reggiani_orizzontale

Calciomercato Roma, retroscena Reggiani: tentativo del club prima di chiudere per Koulierakis

VAI AL CANALE
Foto
Champions League: Roma-Slovan Bratislava 20.10.2026

Champions League: Roma-Slovan Bratislava 20.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Loading