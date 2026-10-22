Pellegrini, il rischio è tornare dopo la sosta. L’attacco è un rebus

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IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Un ragazzo romano e romanista che realizza il suo primo gol in Champions League all’Olimpico, sotto la Curva Sud, indossando per la prima volta la fascia da capitano della Ro...
IL TEMPO (L. PES) - Bella, travolgente e... decimata. La Roma esce dal turno di Champions con quattro gol e tante belle notizie. Dalla prolificità intatta di Malen (solo Kane ha segnato di più da quan...
Sette titolari infortunati o a riposo per scelta (Svilar, Mancini, Ndicka, Koné, Cristante, Soulé, Dybala). Ritorno alla vittoria in Champions dopo 2807 giorni (febbraio 2019 contro il Porto). Quattro...
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