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Lo stadio ultimo avamposto di verità

La penna degli Altri
di R.P.
roma real coreografia
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Il popolo s’è espresso, i social pure. Se da ragazzino m’avessero detto: “guarda un giorno contesteranno la Sud per un coro fatto a favore di un uomo che ci ha portati a vincere e che ha sempre difeso i romanisti” non l’avrei nemmeno preso in considerazione. Infatti da ragazzino nessuno mi ha mai prospettato una fregnaccia simile
Ora questo improbabile futuro distopico è diventato realtà ieri: sui social, in qualche radio, sui gruppi whatsapp che ormai arrivano a tutti (“molte volte inoltrato”) oltre a rompere l’anima a Gasp (ma come si fa?), alla Roma (ma come si fa?) la critica dominante era alla Sud perché ha fatto un coro - uno - con coreografia annessa per José Mourinho (lalalalalala) al 10’. Mille altre volte è successo di “onorare” ex meritevoli durante la partita, ma nessuno ha mai detto niente. Ieri (al netto di chi lo fa invece in buona fede) sì, perché quell’ex è Mourinho e dà fastidio (...)
Mercoledì è stata una notte romanista. Chi è stato allo stadio è rimasto spezzato alla fine, ma se ne è andato fiero, fiero, fiero, per la Roma che ha visto e per lo stadio che è riuscito a vivere. L’inno, coi tifosi del Real col telefono a bocca aperta, la curva che confeziona la coreografia e che ha cura di dedicarla tutta esclusivamente alla sua Roma, proprio perché dopo 8 anni si torna a giocare in queste notti: Roma mia entri e vedi solo amor per te. Poi, solo poi, l’omaggio a un uomo che ha pianto per la Roma, che ha fatto vincere la Roma, che ha tatuato sulla pelle quello che ha vinto con la Roma (...)
(Il Romanista)
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