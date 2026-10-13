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Giocando da Gasp può far soffrire anche Mourinho

La penna degli Altri
di FedericoL
Gasperini
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Contro il Real Madrid l'Inter s'è fatta male anche per colpa sua. Un mese dopo, la situazione sembra diversa: Mou ha qualche problema in più di classifica e di gestione del gruppo, si gioca all'Olimpico e non nel "miedo escenico" del Bemabeu. La Roma ha sicuramente studiato quella partita, e soprattutto il gioco di Gasperini può mettere in difficoltà quello degli spagnoli. Se l'Atalanta era la più europea delle italiane, perché non dovrebbe esserlo questa Roma? (...) I giallorossi devono t ruvare più continuità nei 90'. Wesley, Koné e Dybaia sono tipi da Real Madrid, Malen in campionato segna a raffica ma nelle coppe (e in nazionale olandese) le statistiche dei gol non sono all'altezza: sarebbe importante sbloccarsi in Champions. Mancherà Svilar, anche se Gollini è stato grande protagonista contro il Como. (...) Ma quello che Gasp può chiedere è una partita da grande come quelle che giocava la sua Atalanta. Anche per confermarsi la vera rivale dell'Inter in A: i nerazzurri sono avanti per punti, esperienza, abitudine alle vertigini, rosa, ma è possibile che Gasperini chiuda la carriera senza uno scudetto?
(gasport)
GasperiniROMA-REAL MADRID

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