Giocando da Gasp può far soffrire anche Mourinho

L'ex esterno di Roma e Inter, Amantino Mancini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlamdo della sfida dei giallorossi contro il Real Madrid e del suo connazionale, Wesley. Gasp c...
Nemrneno il tempo di digerire il pari di Como che la Roma torna in campo. E non in una gara qualunque, ma contro il Real Madrid di un 'certo' José Mourinho che rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi....
Due partite, due sold out, un'unica grande passione. L'Olimpico si prepara a vestirsi a festa per le sfide contro il Real Madrid e il Genoa, in una settimana speciale che riporterà a Roma José Mourinh...
Che non sarà di certo una partita come le altre è abbondantemente scontato. Vuoi perché Roma-Real Madrid si porta dietro da sempre un fascino particolare, oppure vuoi perché il ritorno a Roma di un al...
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