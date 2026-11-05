Capello avverte: "Le rimonte subite? Quel ritmo sfianca e la squadra paga"

Bellissima per un tempo, incomprensibile per l’altro. Una metamorfosi che la Roma aveva già vissuto contro Inter e Real Madrid, anche se il ribaltone del Manchester United da 0-2 a 3-2 all’Old Trafford è stato diverso: in Inghilterra la squadra si è liquefatta appena rientrata dall’intervallo.

Capello, che sfida è andata in scena a Manchester?

«Nel primo tempo la Roma è stata padrona del gioco,dominante in tutto: aggressività, recupero palloni, pericolosità e visione. Sembrava una partita facile, lo United non era mai stato pericoloso (...)».

E poi cosa è successo?

«La domanda è: la Roma ha pensato fosse tutto troppo facile ed è entrata rilassata? (...) Nella ripresa non ha fatto nulla, non ha giocato, né mai tirato in porta. Sembrava si fossero scambiate le magliette, è vero».

Cosa ha cambiato il volto dei giallorossi?

«Lo United è migliorato tantissimo grazie ai cambi, ma soprattutto ha trovato un’aggressività che invece è tipica della Roma. (...) I giallorossi non sono abituati ad affrontare squadre così aggressive, in Italia non trovi avversari del genere. E martedì la Roma ha dimostrato delle crepe mentali, di attenzione, di vigoria. E poi mi chiedo anche: ma i ragazzi di Gasperini nel primo tempo hanno speso troppo? (...) L’intensità del calcio inglese ha fatto la differenza».

Ma potrebbe essere che anche il calcio di Gasperini sia così dispendioso?

«Assolutamente sì, quello è un calcio assai dispendioso, ma anche molto bello. (...) La Roma fa vedere cose entusiasmanti, è un vantaggio per il calcio italiano. Ma quando poi ti vai a confrontare con giocatori che hanno certe caratteristiche, si è visto che resistere per tanto tempo è difficile. La concentrazione è una cosa importantissima (...)».

Tra l’altro, un crollo simile era già successo contro il Real Madrid... «Però si sapeva che se concedi 15-20 minuti agli spagnoli (...) ti castigano subito. A Manchester, invece, l’impressione è stata proprio di stanchezza generale, non è stato lo United così straordinariamente bravo (...). E forse quella è stata anche la chiave morale della partita».

Numericamente è una rosa più “corta” rispetto allo scorso anno. «Con questo gruppo mi sembra che in Italia Gasperini sia messo bene. È in Europa, invece, che probabilmente ti servirebbe un livello più alto».

C’è anche un pizzico di sfortuna, con tanti infortunati...

«I numeri sono lì e parlano chiaro, in tal senso. Le 5 sostituzioni aiutano nel recupero dei giocatori, il fatto è che ora si gioca talmente tanto e a ritmi ravvicinati che diventa difficile mantenere una continuità di rendimento (...)».

Ma sconfitte come queste tolgono certezze o fanno parte di un percorso di crescita?

«Intanto diciamo che c’è rammarico, la Roma ha sfiorato due vittorie che avrebbe meritato di mettere in bacheca. E invece ti ritrovi con zero punti (...). Ma sono sconfitte che fanno parte di un percorso. (...) Quello che ha fatto vedere la Roma contro Real e United non può essere cancellato. E non lo ha fatto contro una squadra di Scirocco, ma contro potenze europee».

(Gasport)