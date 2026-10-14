Abisso dirigerà Roma-Genoa: prima stagionale per il fischietto siciliano, ultimo precedente il 2-2 a Bologna quasi due anni fa

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Svilar continua ad allenarsi dopo l'infortunio al piede destro. Il portiere della Roma ha pubblicato una storia su Instagram in cui si mostra mentre svolge esercizi in palestra, con un tutore al piede...
Nelle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'attenzione è interamente catalizzata dalla grande notte europea dell'Olimpico, dove la Roma sfida il Real Madrid nel ritorno da avversa...
La Roma ospiterà il Genoa sabato 17 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Attraverso i propri canali ufficiali, il club giallorosso ha annunciato che sarà disponibile per i tifosi anche il settore...
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