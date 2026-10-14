Abisso dirigerà Roma-Genoa: prima stagionale per il fischietto siciliano, ultimo precedente il 2-2 a Bologna quasi due anni fa

Rosario Abisso sarà l'arbitro di Roma-Genoa. Il bilancio dei giallorossi con il direttore di gara siciliano è positivo: 9 precedenti, con 7 vittorie e 2 pareggi. L'ultima partita arbitrata da Abisso con la Roma risale al 12 gennaio 2025, quando la squadra allora allenata da Claudio Ranieri pareggiò 2-2 contro il Bologna. In quell'occasione fu Artem Dovbyk a evitare la sconfitta trasformando un rigore al 98', causato da un tocco di mano di Lucumì. Nella scorsa stagione, invece, Abisso non ha mai diretto la Roma.

L'altro pareggio nei precedenti risale allo 0-0 proprio contro il Genoa, una gara segnata dalle polemiche per un gol annullato a Zaniolo per un presunto fallo, prima dell'espulsione dell'attaccante per proteste. Dopo quella partita erano trascorsi oltre due anni prima che Abisso tornasse ad arbitrare i giallorossi. Roma-Genoa rappresenterà inoltre la sua prima direzione arbitrale in questa stagione.