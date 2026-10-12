Totti ricorda il papà Enzo a sei anni dalla sua scomparsa: "Mi manchi"

Como-Roma, Couto: "Potevamo segnare, ma hanno difeso bene"

ott 12, 11:24

A seguito dello 0-0 tra Como e Roma, match bloccato e giocato a ritmi elevati al Sinigaglia, il terzino brasiliano dei lariani Yan Couto è intervenuto ai microfoni di Como TV. Nonostante la superiorit...