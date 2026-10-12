Totti ricorda il papà Enzo a sei anni dalla sua scomparsa: "Mi manchi"

Paulo Dybala si racconta a due giorni dalla super sfida in Champions League contro il Real Madrid. L'argentino, che in questi anni ha combattuto per riportare la Roma nella massima competizione europe...
A seguito dello 0-0 tra Como e Roma, match bloccato e giocato a ritmi elevati al Sinigaglia, il terzino brasiliano dei lariani Yan Couto è intervenuto ai microfoni di Como TV. Nonostante la superiorit...
Sarà François Letexier l'arbitro della super sfida che attende la Roma mercoledì sera allo stadio Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex José Mourinho per il secondo match della fase campion...
La Roma si appresta ad ospitare all'Olimpico il Real Madrid di José Mourinho. A dirigere la sfida di mercoledì sera sarà il francese Francois Letexier. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai connazi...
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