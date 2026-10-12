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Totti ricorda il papà Enzo a sei anni dalla sua scomparsa: "Mi manchi"

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di victoria middei
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Un legame profondo, un dolore difficile da superare e un ricordo che continua a vivere nel tempo. Francesco Totti torna a ricordare il padre Enzo, scomparso il 12 ottobre 2020, attraverso una storia pubblicata oggi su Instagram. A 6 anni dalla scomparsa, l'ex capitano della Roma ha condiviso una fotografia che li ritrae insieme, accompagnandola con una dedica semplice, ma ricca di significato: "Manchi". Una sola parola per esprimere tutto l'affetto e la nostalgia per una figura fondamentale nella sua vita.
Un messaggio che si lega al racconto intimo fatto da Totti nel suo libro Oltre, quando aveva parlato del dolore per la perdita del padre e della difficoltà di affrontare quel momento: "Stavo annegando nella disperazione". Totti racconta del momento in cui è cambiato tutto: "Appena ho sentito quel purtroppo al telefono, ho capito, il mondo è crollato". Enzo era ricoverato allo Spallanzani di Roma e, a causa della situazione legata alla pandemia, Francesco non avevo potuto stargli vicino negli ultimi giorni.
Oggi, a 6 anni dalla scomparsa del padre, Totti lo ricorda ancora nel modo più semplice possibile ma carico di un affetto che il tempo non ha scalfito e un'assenza che continua a farsi sentire.
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