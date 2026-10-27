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Pallone d’Oro, Ronaldo: “Nei miei anni c'erano giocatori clamorosi come Totti”

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di FedericoL
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Ronaldo ‘Il Fenomeno’, nel corso della Cerimonia del Pallone d'Oro, ha avuto il compito di consegnare nelle mani di Harry Kane il prestigioso premio. Il brasiliano ha scambiato alcune battute sul palco con un altro grande attaccante del passato, Thierry Henry, presentatore della serata. Le sue parole: “La nostra generazione era incredibilmente forte”, ha detto Ronaldo. “Abbiamo avuto diversi Palloni d’Oro qui. Shevchenko, Owen, Figo, tu… ma anche Del Piero, Totti e tanti giocatori clamorosi”.
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