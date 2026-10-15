Napoli, infortunio per Neres: risentimento muscolare

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Dopo la pausa per la nazionale, domenica prossima torna in campo anche la Serie A femminile. La Roma di Piovani, prima in classifica, sarà impegnata nel pomeriggio (15:00) al Tre Fontane contro il Mil...
Oggi ha parlato Daniele De Rossi, domani tocca a Gasperini. Il tecnico della Roma in vista del match di sabato sera allo stadio Olimpico parlerà alle 13:30 da Trigoria per presentare la partita di cam...
Primo gol in maglia giallorossa ieri sera per De Roon, il centrocampista ha sbloccato il match con un bolide nel primo tempo. Una prestazione importante per l'ex Atalanta, che ha commentato in questo...
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