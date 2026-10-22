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Migliori marcatori all-time in ogni stadio: in testa Totti all'Olimpico. C'è anche Soulé

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di R.P.
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Un dato statistico curioso. I migliori marcatori all-time dentro un singolo stadio italiano.
In testa a questa speciale classifica c'è Francesco Totti, che all'Olimpico ha fatto la bellezza di 160 gol. Al ventesimo posto in questa speciale classifica c'è anche Soulé, che ne ha fatti 7 con la maglia del Frosinone al Benito Stirpe. Un record, questo, che presto comunque verrà superato. Quello dell'ex capitano della Roma non pare essere raggiungibile. In classifica anche Dybala, autore di 45 reti con la maglia della Juventus allo Stadium.

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