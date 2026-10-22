Migliori marcatori all-time in ogni stadio: in testa Totti all'Olimpico. C'è anche Soulé

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In estate El Aynaoui è stato ceduto al Lipsia in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Dalla Germania sottolineano come il passaggio definitivo sia più vicino: "L'intero club...
Quello di Wesley è uno dei profili più apprezzati dentro la Roma. L'esterno brasiliano, uno dei migliori contro lo Slovan Bratislava, ha estimatori in Premier League, lo sappiamo. United e Arsenal su...
Secondo nella classifica cannonieri di Serie A con 6 reti. Malen si è preso il premio come miglior giocatore del mese. Un riconoscimento meritato per l'olandese della Roma che, è primo, purtroppo per...
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