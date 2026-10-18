Bove: "Tornare in Italia? Non chiudo nessuna porta. La Roma è partita bene ma il campionato è lungo"

"Tornare in Italia? In futuro perché no. Sono felice dove sono ora, era uno dei miei obiettivi andare a giocare fuori ma non posso nascondere che seguo il campionato italiano, sono rimasto legato alla Roma e all'Italia. Per il momento sono felice dove sono ma al tempo stesso non voglio chiudere nessuna porta".

Ha parlato in questo modo Edoardo Bove durante la presentazione del docufilm "In un battito" che racconta la sua storia alla Festa del Cinema di Roma. L'attuale centrocampista del Watford ha poi continuato in questo modo: "Il mio sogno era tornare a giocare a calcio e ci sto riuscendo in Inghilterra. Ho un cuore che mi ha fatto uno scherzetto, ma tornare all'Olimpico è stato emozionante, così come ricevere quel tipo di affetto che non sentivo di meritare per quanto fatto in campo. Ma i tifosi della Roma sono anche questo, vanno oltre i risultati"

Infine una battuta sulla Roma e sulle chance della squadra di Gasperini che è "partita bene, ma il campionato è ancora lungo".

(Ansa)