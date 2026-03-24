Trigoria: rientro in gruppo per Soulé, assenti i nazionali. Aggregati cinque giovani dalla Primavera (FOTO e VIDEO)

La Roma è tornata in campo questo pomeriggio al centro sportivo "Fulvio Bernardini" per la prima seduta di allenamento dopo il successo casalingo contro il Lecce. Gian Piero Gasperini ha dato il via alla preparazione in vista della sfida contro l'Inter del prossimo 5 aprile, dovendo però fare i conti con uno spogliatoio svuotato dalle partenze dei calciatori convocati dalle rispettive nazionali .

La notizia più significativa riguarda Matías Soulé: l'attaccante argentino, fermo dallo scorso 15 febbraio a causa della pubalgia, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni . Il numero 18 ha svolto l'intera seduta in gruppo, puntando al rientro definitivo tra i convocati alla ripresa del campionato.

L'allenatore giallorosso ha aggregato alla prima squadra alcuni elementi della Primavera: si sono allenati sotto lo sguardo di Gasperini Muhammed Bah, Raul Zinni, Niccolò Troiani, Giacomo Arduini e Mohamed Seck.







