Nazionali, il programma dei tredici giallorossi convocati

Con la conclusione del turno di campionato, l'attività dei club lascia spazio agli impegni delle selezioni nazionali. La Roma di Gian Piero Gasperini vedrà partire tredici dei suoi tesserati, impegnati tra qualificazioni ai prossimi Mondiali, gare dell'Under 21 e test amichevoli internazionali.

Il gruppo più numeroso è quello dell'Italia: Gennaro Gattuso ha chiamato Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli per la sfida contro l'Irlanda, valida per le qualificazioni alla World Cup. Impegni ufficiali anche per Ziolkowski con la Polonia e Celik con la Turchia. Per quanto riguarda le selezioni giovanili, Venturino sarà impegnato con l'Italia Under 21 per le qualificazioni all'Europeo 2027, mentre il giovane portiere De Marzi è stato convocato dagli Stati Uniti U19 per uno stage in Spagna.

Particolare attenzione anche alle amichevoli di lusso che vedranno protagonisti i giallorossi: Wesley volerà negli Stati Uniti con il Brasile per sfidare Francia e Croazia, mentre Malen affronterà Norvegia ed Ecuador con l'Olanda. Ndicka (Costa d'Avorio) giocherà nel Regno Unito, mentre El Aynaoui (Marocco) e Tsimikas (Grecia) saranno impegnati tra Spagna, Francia e Ungheria.

Di seguito l'elenco completo dei convocati e il programma dei match: