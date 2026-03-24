Soulé, il riposo non basta: nessun particolare miglioramento della pubalgia. Gasperini spera di riaverlo contro l'Inter

Gian Piero Gasperini sta facendo i conti con diversi infortuni nel reparto offensivo e tra i giocatori ai box c'è da tempo anche Matias Soulé, il quale non scende in campo dal 15 febbraio. L'attaccante argentino è alle prese con la pubalgia e, come rivelato dal giornalista Riccardo Trevisani ai microfoni dell'emittente radiofonica, la pausa forzata non sembra aver migliorato la situazione: in caso di rientro in campo, il calciatore tornerebbe praticamente nella stessa condizione pre Napoli. La speranza dello staff medico giallorosso e di Gasperini è comunque di riaverlo a disposizione per la gara contro l'Inter del 5 aprile, ma non ci sono certezze.

(Radio Manà Manà Sport)