Trigoria, recupera Wesley. In gruppo anche Hermoso e Koné

Prosegue il percorso di avvicinamento della Roma alla sfida di campionato contro la Cremonese, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico. Nella seduta odierna al "Fulvio Bernardini", Mario Hermoso e Manu Koné si sono allenati regolarmente con il resto dei compagni, confermando il pieno recupero già intravisto nelle scorse sessioni. La novità di giornata riguarda però Wesley: il difensore brasiliano ha bruciato le tappe , rientrando in gruppo con anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista e candidandosi per una convocazione.

Restano da gestire, invece, le situazioni legate al reparto offensivo. Matías Soulé ha svolto ancora lavoro differenziato causa pubalgia, mentre le condizioni di Paulo Dybala continuano ad essere monitorate dallo staff medico e tecnico.



