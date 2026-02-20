Trigoria, Wesley recuperato: sarà a disposizione per l'allenamento odierno

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista della Cremonese, partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Come svelato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, Wesley ha smaltito il trauma contusivo del compartimento mediale della caviglia sinistra rimediato nel corso della sfida con il Napoli e sarà a disposizione dell'allenatore per la seduta odierna al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.

