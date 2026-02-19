Trigoria: Hermoso torna in gruppo. Ancora lavoro personalizzato per Dybala, Soulé, Wesley, Ferguson ed El Shaarawy

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro la Cremonese, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Rispetto alla seduta di ieri, in cui è andato in scena anche un test amichevole contro l'Atletico Lodigiani (vinto 4-0 grazie alla rete di Manu Koné, alla doppietta di Neil El Aynaoui e al gol di Mattia Della Rocca), questa mattina Gian Piero Gasperini ha ritrovato Mario Hermoso: il difensore centrale spagnolo si è allenato con il resto del gruppo e punta a tornare in campo contro la Cremonese. Ancora lavoro personalizzato per Paulo Dybala, Matias Soulé, Wesley, Evan Ferguson e Stephan El Shaarawy. Terapie, invece, per Artem Dovbyk.