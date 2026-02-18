Trigoria, test contro l'Atletico Lodigiani: 4-0 e gol di Koné, El Aynaoui e Della Rocca. Personalizzato per Dybala, Hermoso, Wesley, Soulé, Ferguson ed El Shaarawy (VIDEO)

La Roma torna al lavoro e, dopo aver usufruito del giorno libero concesso da Gian Piero Gasperini, la squadra si è allenata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro la Cremonese, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. I giallorossi hanno svolto un test contro l'Atletico Lodigiani (ottavo in classifica nel Gruppo G di Serie D) e l'amichevole, a cui ha partecipato soltanto una parte del gruppo, è terminata con il risultato di 4-0 per la Roma grazie alle reti di Manu Koné (tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni), Neil El Aynaoui e Mattia Della Rocca.

Lavoro personalizzato per Paulo Dybala, Mario Hermoso, Matias Soulé, Wesley, Evan Ferguson e Stephan El Shaarawy. Terapie, invece, per Artem Dovbyk.

Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Zeki Celik, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Niccolò Pisilli e Donyell Malen non hanno disputato l'amichevole e hanno svolto allenamento normale.



