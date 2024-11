Trigoria: lavoro differenziato per Ndicka e Paredes nel pomeriggio

La Roma continua la preparazione in vista del big match di domenica contro il Napoli e in mattinata gli uomini di Claudio Ranieri hanno svolto il consueto allenamento al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. L'allenatore ha riaccolto praticamente tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali tranne Evan Ndicka e Leandro Paredes: i due sono infatti gli ultimi a essere tornati nella Capitale, motivo per cui svolgeranno un lavoro differenziato nel pomeriggio.