Instagram, Paredes è tornato a Roma dopo gli impegni con l'Argentina: "Buona giornata" (FOTO)

La Roma continua la preparazione in vista del big match di domenica contro il Napoli e anche oggi gli uomini di Claudio Ranieri svolgeranno il consueto allenamento al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. L'allenatore avrà a disposizione il gruppo quasi al completo poiché saranno presenti anche gli ultimi calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Come svelato da una storia pubblicata su Instagram, Leandro Paredes è già tornato nella Capitale: "Buona giornata", la didascalia che accompagna il selfie scattato dal centrocampista argentino con in mano il mate.