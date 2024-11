La Roma continua la preparazione in vista del big match di domenica contro il Napoli e anche oggi gli uomini di Claudio Ranieri svolgeranno il consueto allenamento al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Come svelato dall'account Instagram del club giallorosso, la squadra è entrata in campo per iniziare la seduta: "Buongiorno", il saluto del mister e di alcuni calciatori prima dell'ingresso sul terreno di gioco.

