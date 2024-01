Trigoria, Zalewski compie 22 anni: 'pasillo de honor', schiaffi e risate dei compagni per il festeggiato (FOTO)

Questa mattina è andato in scena al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è andato in scena l'ultimo allenamento prima della partenza per Riad, dove domani la Roma affronterà l'Al-Shabab in amichevole. Regna serenità nello spogliatoio dei giallorossi e lo si è visto anche durante i festeggiamenti per il compleanno di Nicola Zalewski, il quale proprio quest'oggi compie 22 anni: i suoi compagni di squadra hanno creato il cosiddetto 'pasillo de honor' e mentre il calciatore polacco lo ha attraversato ha ricevuto dei piccoli schiaffi tra le risate del resto del gruppo.