La Roma oggi partirà per Ryadh dove domani sfiderà l'Al Shabab in un'amichevole delle 17.45. Prima di partire, però, la squadra si è allenata a Trigoria tra esercitazioni tecniche, lavoro atletico e partite a tema. Al termine della sfida di domani la squadra rientrerà subito a Roma per iniziare a preparare la gara contro la Salernitana in programma lunedì.