AS Roma: il programma dei prossimi giorni in vista dell'amichevole con l'Al-Shabab

Dopo l'allenamento di ieri, Daniele De Rossi ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, i giallorossi torneranno a lavorare nella mattinata di domani e successivamente ci sarà la partenza per Riad, dove mercoledì alle ore 17:45 italiane andrà in scena l'amichevole con l'Al-Shabab (ancora da stabilire dove verrà trasmessa la diretta TV). Al termine della partita la squadra rientrerà subito nella Capitale per poi iniziare la preparazione in vista del match di campionato di lunedì contro la Salernitana. Domani, come accaduto alla vigilia di Roma-Hellas Verona, mister De Rossi diramerà la lista dei convocati.

LR24