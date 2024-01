Fiumicino: squadra partita per Riyadh (FOTO e VIDEO)

Dopo la seduta mattutina a Trigoria, la squadra ha fatto i bagagli per partire verso Riyadh, dove domani alle 17.45 sfiderà in amichevole l'Al Shabab. La comitiva giallorossa è entrata in aeroporto alle 12.25 pronta per decollare verso l'Arabia Saudita, con De Rossi che si è fermato a firmare alcuni autografi ai tifosi.

Non saranno con la squadra Dybala, Huijsen, Renato Sanches e Mancini, oltre a Spinazzola uscito infortunato dalla sfida col Verona.